Образец принадлежит древнему двустворчатому моллюску.

Ученые нашли в янтаре сперму возрастом 100 млн лет. В настоящее время это самый древний образец спермы животных, найденных учеными. Определено, что образец принадлежит двустворчатому моллюску с размером всего 0,6 миллиметра. Данный класс животных все еще существует на планете. Он известен как остракоиды. Они содержат сперматазоиды в десять раз больше, чем их размеры.

Исследователи объяснили, что микроскопические клетки скручены и спутаны в крошечные шарики. Они могут перемещаться по женскому репродуктивному тракту, а также отбиваться от более мелких клубков.

Учёные нашли непорочно зачавшую рыбу.



