Ученые нашли в Пакистане один из древнейших буддийских храмов

Его возраст составляет более 2 тыс. лет.

Ученые проводили раскопки в Барикоте пакистанском регионе Сват и обнаружили один из древнейших буддийских храмов возрастом более 2 тыс. лет. Об этом сообщает Heritage Daily

Археологи обнаружили цилиндрическое сооружение высота которого составляет до трех метров. Построено оно на апсидальном подиуме, которое оказалось остатками древнего буддийского храма. Предполагается, что храм был построен во второй половине II века до н.э.

Ученым удалось найти также остатки более ранних сооружений, которые датируются четвертым и третьим веками до н.э.

Обнаружение большого религиозного памятника времен Индо-Греческого царства указывает на то, что это был важный и древний центр поклонения и паломничества. В то время Сват уже был священной землей для буддизма, – сообщили ученые.

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