Ученые нашли связь между погодой и распространением коронавируса

Вспышка коронавируса наблюдалась с зимы до весны, когда в странах Азии идет нарастание температуры.

Ученые из Манчестерского университета нашли связь между погодой и распространением коронавируса. Статья была опубликована в журнале Weather, Climate, and Society.

Отмечается, что многие вирусные респираторные заболевания имеют сезонные циклы. Для того, чтобы понять, как погода влияет на коронавируса, ученые проанализировали 158 исследований. В половине слуачев погодные условия никак не отражались. Однако на основании 78 исследований была найдена зависимость скорости распространения коронавируса от температуры.

Оказалось, что когда в странах Азии идет нарастание температуры, то есть с зимы до весны, наблюдается вспышка коронавируса. При более интенсивной солнечной энергии распространение вируса сокращалось.

Ранее мы писали, что переболевшие COVID-19 могут заразиться новым штаммом "омикрон".

Фото: pixabay