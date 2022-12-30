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В Петербурге пошел ледяной дождь – видео

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Осадки заметили в Выборгском районе.

В Петербурге сегодня, 30 декабря, пошел ледяной дождь. Видео Piter.tv прислал читатель. 

Осадки заметили в Выборгском районе. Напомним, в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга утром и днём 30 декабря ожидается гололед. 

Температура воздуха в Петербурге постепенно повысится до +1…+3 градусов, по Ленобласти ожидается -2…+3 градуса. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с. 

Ранее на Piter.tv: в новогоднюю ночь в Петербурге ожидается +3…+4 градуса и дождь.

Видео: Piter.tv

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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