В Петербурге пошел ледяной дождь – видео

Осадки заметили в Выборгском районе.

В Петербурге сегодня, 30 декабря, пошел ледяной дождь. Видео Piter.tv прислал читатель.

Осадки заметили в Выборгском районе. Напомним, в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга утром и днём 30 декабря ожидается гололед.

Температура воздуха в Петербурге постепенно повысится до +1…+3 градусов, по Ленобласти ожидается -2…+3 градуса. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с.

Ранее на Piter.tv: в новогоднюю ночь в Петербурге ожидается +3…+4 градуса и дождь.

Видео: Piter.tv