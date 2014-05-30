В Ленобласти 30 декабря в большинстве районов пройдёт снег

Утром и днём местами гололёд.

Перед новогодними праздниками в Ленинградской области будет облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 30 декабря пройдёт снег, местами небольшой. Утром и днём осадки, местами небольшие: на западе в виде мокрого снега и дождя, на востоке снега и мокрого снега. Утром и днём местами гололёд. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на востоке местами до -10, днём на западе 0...+4 градуса, на востоке 0...-5 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

В Петербурге 30 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда.

Фото: Piter.tv; МЧС