  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 30 декабря потеплеет до +3 градусов
Сегодня, 7:59
262
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 30 декабря потеплеет до +3 градусов

0 0

Пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди.

Перед праздничными выходными синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться прохождением тёплого атмосферного фронта, который пересечёт регион с запада на восток. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице 30 декабря ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди, возможен гололёд. Температура воздуха в Петербурге постепенно повысится до +1…+3 градусов, по Ленобласти ожидается -2…+3 градуса. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди и +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии