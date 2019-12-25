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В новогоднюю ночь в Петербурге ожидается +3…+4 градуса и дождь
Сегодня, 10:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В новогоднюю ночь в Петербурге ожидается +3…+4 градуса и дождь

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Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений ожидается только ночью 2 января. 

В новогоднюю ночь в Петербурге будет до +4 градусов. Уже в ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений и наступит оттепель. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Уже сейчас положительная температура в Кингисеппе, Сосновом Бору. В Луге уже +1,5 градуса.  Осадки в дальнейшем пойдут в виде дождя. Да и гололёд небольшой будет наблюдаться.

Александр Колесов, синоптик

Циклон "Liddy" продолжает смещаться в сторону Северной столицы и завтра принесет очередные дожди к Петербургу. В новогоднюю ночь +3…+4 градуса и дождь. Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений ожидается только ночью 2 января. 

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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