В новогоднюю ночь в Петербурге ожидается +3…+4 градуса и дождь

Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений ожидается только ночью 2 января.

В новогоднюю ночь в Петербурге будет до +4 градусов. Уже в ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений и наступит оттепель. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Уже сейчас положительная температура в Кингисеппе, Сосновом Бору. В Луге уже +1,5 градуса. Осадки в дальнейшем пойдут в виде дождя. Да и гололёд небольшой будет наблюдаться. Александр Колесов, синоптик

Циклон "Liddy" продолжает смещаться в сторону Северной столицы и завтра принесет очередные дожди к Петербургу. В новогоднюю ночь +3…+4 градуса и дождь. Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений ожидается только ночью 2 января.

Фото: Piter.tv