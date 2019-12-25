Ученые нашли "скрытые" мысли в мозге человека

Исследователи рассказали, почему человек не может заставить себя "раздумать" что-то.

Учёные нашли "скрытые" мысли в мозге человека. Об этом рассказали представители Университета Нового Южного Уэльса в публикации для Journal of Cognitive Neuroscience. Нейробиологи изучили деятельность мозга в тот период, когда "бортовой компьютер" пытается подавить мысль. Оценить реакцию организма получилось за счет функциональной визуализации мозга и алгоритма визуализации. Исследователи пришли к выводу, что если человеку удается игнорировать мысль, то она все еще остается существовать в другой части мозга.

Мы убедились в этом, даже когда участники опыта считали, что успешно вытеснили образ из головы. Это говорит о том, что мысленные образы могут формироваться, даже когда мы пытаемся их остановить Джоэл Пирсон, старший автор исследования

Эксперты провели наблюдения за мозговой активностью 15 человек. Их заставили выполнять упражнения по визуализации и подавлению мысли. В частности, волонтеры представляли себе брокколи, а потом старались не думать о данном продукте. Через 12 секунд восемь участников заявили о том, что подавили мысль, но их мозг показал обратное.

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