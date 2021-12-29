Ученые нашли около 400 химических соединений в бутилированной воде

Причем число химических соединений увеличилось после того, как бутылку помыли в посудомоечной машине.

Ученые из Университета Копенгагена проели исследование и обнаружили, что через сутки в воде, которая находится в бутылках, изготовленных из мягкого пластика, появляется порядка 400 химических соединений. Они могут быть опасны для здоровья человека, сообщает Futurity.

После того, как бутылку помыли в посудомоечной машине, число химических соединений увеличилось до 3,5 тысяч. По словам ученых, соединения эти опасны для здоровья человека. Однако многие пока не удалось идентифицировать.

Отмечается, что исследование будет продолжено.

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