Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше

В исследование участие приняли более ста тысяч человек, наблюдения велись 7,3 года.

Регулярное употребление чая способствует профилактике атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни. К таким выводам пришли китайские ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Специалисты опрашивали население о регулярности потребления чая и изучили истории болезней и свидельства о смерти пациентов. Всего в исследование участие приняли более ста тысяч человек, наблюдения велись 7,3 года.

У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.

Благоприятное воздействие чая на организм связано с входящими в его состав полифенолами. Это антиоксиданты, которые снижают кровяное давление и уменьшают количество липидов в крови. Таким свойством в наибольшей степени обладает зеленый чай.

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