Эксперты рассказали, когда чай становится ядом

Специалисты рекомендуют правильно заваривать напиток.

Ученые из немецкого Федерального института оценки рисков рассказали, как правильно заваривать чай. Об этом сообщает Focus.de.

Специалисты утверждают, что полезный напиток может легко стать ядом, так как в нем могут содержаться крайне опасные микробы. Это связано с тем, что чай является натуральным продуктом.

Чтобы не допустить попадания в организм бактерий нужно четко следовать инструкции на упаковке. Чайные листья нужно заливать кипятком и заваривать около пяти минут, не меньше. Но и долго настаивать чай тоже не стоит. Ученые считают, что такой напиток не принесет никакой пользы.