Ученые из Японии назвали самую неудачную группу крови у человека

Специалисты изучили 900 дел пациентов скорой помощи.

Ученые из Японии провели исследование, в ходе которого выяснили, какая группа крови является самой неудачной у человека. Об этом пишет журнал Critical Care.

Специалисты изучили 900 дел пациентов скорой помощи. В результате они выяснили, что смертность среди носителей 1-й группы крови в случае получения серьезных травм составляет 28 %. У других она остается на уровне 11 %.

Оказалось, что у людей 1-й группы крови плохая свертываемость. Это может быть связано с низким содержанием гликопротеина плазмы в крови. В настоящий момент специалисты разрабатывают новые методы переливания тромбоцитов, которые могли бы улучшить свертываемость крови.

Отметим, что люди с 1-й группой крови реже остальных страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у них низкий холестерин.

Ранее ученые выяснили, что поджаренный тост токсичнее выхлопных газов.

Фото: Piter.TV