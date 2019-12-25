Ученые из США представили набор для выращивания мяса из клеток человека. Новинка была представлена на выставке Beazley Designs of the Year в Лондоне, сообщил портал "Профиль" со ссылкой на Dezeen.

Данный "стейк" получил название "уроборос" – древний символ змеи, которая поедающей собственный хвост. Ученые уточнили, что в наборе находятся клетки с внутренней стороны щеки человека. Их собрали с помощью ватного тампона, а потом поместили на каркасы из грибного мицелия. Несколько месяцев состав хранится в теплой среде и питается сывороткой. Она состоит из донорской крови с истекшим сроком годности.

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