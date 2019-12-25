Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

Первая фаза клинических испытаний стартует в ближайшем будущем.

В ходе испытаний ученые обнаружили, что вещества, содержащиеся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет издание "Известия".

Опыты проводились специалистами из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в ФРГ. Эксперименты ставили на клетках человека. Ученые выяснили, что экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом, однако, клетки растения обладают очень небольшим терапевтическим окном, которые могут помочь только после попадания вируса в организм.

В будущем специалисты планируют начать первый этап клинических испытаний производных артемизинина, который используется для лечения малярии и других инфекций (содержится в полыни), для оценки эффективности возможных препаратов на их основе против COVID-19.

Ранее, диетолог рассказала, что следует есть для защиты организма в период пандемии COVID-19. Так, например, все синие и темно-фиолетовые ягоды содержат антициониды, полезные для функционирования кровеносной системы человека, а ягоды и фрукты, обладающие желто-оранжевым цветом, содержат бета-каротин, который благоприятно влияет на слизистую оболочку.

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