Учёные СПбГУ нашли на Камчатке новый минерал

Его можно использовать при создании для создания экономичных батарей.

Научная группа кафедры кристаллографии СПбГУ нашла на Камчатке новый минеральный вид, сообщила пресс-служба университета.

Находку назвали в честь выдающегося кристаллографа, профессора СПбГУ Томаса Петрова – петровит. Минерал образует голубые глобулярные корочки из таблитчатых кристаллов, содержащих газовые включения. По мнению ученых, он может использоваться в качестве катодного материала для натрий-ионных батарей. Возможно открытие специалистов приблизит появление новых, экономичных и дешёвых аккумуляторов.

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Фото: пресс-служба СПбГУ