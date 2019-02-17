Ученые из Петербурга расшифровали геном редкого животного

Речь идет о мшанке, в которой содержится бриостатин.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что петербургские ученые расшифровали геном редкого животного. Об этом рассказали в пресс-службе Университета ИТМО.

Речь идет о геноме беспозвоночного редкого животного — мшанке. По словам ученых, в нём содержится бриостатин.

Мы рассчитываем, что полученные нами данные позволят лучше понять взаимодействие хозяина и симбионта на геномном уровне старший научный сотрудник Центра биоинформатики и алгоритмической биотехнологии СПбГУ Михаил Райко

Отмечается, что соответствующее исследование поможет при разработке методов лечения онкологического заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году финансирование нацпроектов в Петербурге вырастет до 32 млрд рублей.

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