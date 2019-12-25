В 2021 году финансирование нацпроектов в Петербурге вырастет до 32 млрд рублей

В текущем году финансирование составило 28,9 млрд рублей.

В Петербурге увеличат финансирование национальных проектов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на онлайн-форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России", передает пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, нацпроекты можно назвать драйверами роста экономики, которые поддерживают проблемные направления и помогают расти ключевым отраслям страны. В Петербурге на данный момент реализуются 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов, по 40 из которым город заключил соглашения с федеральными органами власти.

В 2020 году на региональные проекты выделено порядка 28,9 млрд рублей, 21,75 из которых поступили из городского бюджета. Из-за пандемии коронавируса к октябрю освоено только 61,4% финансирования. Отмечается, что в 2021 году финансирование городских проектов вырастет до 32 млрд рублей, а в 2022 году – до 27,4 млрд рублей.

Ранее мы писали, что петербургскому фонду ОМС выделили еще 1,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV