Три сражения пилотов проводились в один день.

Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео. Ролик появился на YouTube-канале The Ready Room. Авторы публикации объяснили, что самолеты в небе действовали один на один друг против друга. На кадрах запечатлены три сражения, которые прошли в один день. Победу одержал пилот самолета F-18. Создатель видео рассказал, что этот факт не должен вводить зрителей в заблуждение, так как ранее во время других учений его не раз "сбивал" Су-30.

Летчик добавил, что противостояние F-18D с Су-30МКИ оказалось самым жестоким. Он сравнил его по мощности с борьбой против F-22. В рамках воздушного боя Су-30МКИ использовал разворот на 90 градусов при помощи отклоняемого вектора тяги своих двигателей.

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