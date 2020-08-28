Участники шведского эксперимента обменялись телами

Ученые оценили самовосприятие человека.

Эксперимент с "обменом телами" показал, как меняется восприятие. Исследователи из Швеции в издании iScience создали эксперимент с иллюзией обмена телами между подопытными, которые были знакомы друг с другом.

Ученые напомнили, что в науке принято считать, что самоощущение человека основано на детском опыте и его взаимодействии с окружающими. Новые исследования говорят о том, что самоощущение зависит от физического восприятия своего тела. Ментальные и физические нарушения возникают, если самооценка человека не связана с его физическим "я".

В рамках эксперимента ученые из Лаборатории мозга и тела при Каролинском институте в Стокгольме изучили 33 пар друзей. Под руководством нейробиолога Хенрика Эрссона проведен эксперимент. Испытуемым выдали шлемы-дисплеи. При их помощи осуществлялась имитация обмена телами в режиме реального времени. перед этим волонтеры оценивали себя и друзей по специальной программе. Схема определяла уверенность человека в себе, его независимость, коммуникабельность, жизнерадостность и другие характеристики. После обмена телами добровольцы вновь заполнили опросники. Однако результаты значительно отличались от предыдущих.

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