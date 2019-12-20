Участники "Голоса" устроили на сцене "самый сексуальный" поединок

Соперниками в музыкальном соревновании стали артисты под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm.

Компания Yahoo! Entertainment назвала "самым сексуальным" поединок участников американской версии шоу "Голос" (The Voice). Соперниками в музыкальном соревновании стали артисты, выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm. Ролик с их выступлением появился на официальном YouTube-канале проекта.

Cedrice и Thunderstorm исполнили песню Рианны Stay ("Останься"), записанную при участии Микки Экко. После выступления наставники шоу осыпали похвалами обоих конкурсантов. Один из членов жюри признался, что поединок артистов выглядел настолько откровенным, что он не знал, стоит ли ему смотреть дальше или лучше отвести взгляд.

Ранее в российской версии шоу "Голос. Дети" произошел неприятный инцидент. 9-летняя участница проекта Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в нечестности и несправедливости. Девочка заявила, что собирается "чуть-чуть подрасти и вернуться, и еще не раз".

Видео: YouTube / The Voice