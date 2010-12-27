Британка рассказала о травмах, полученных во время выступления на Евровидении

Во время выступления SuRie на сцену выбежал один из зрителей и выхватил у нее из рук микрофон.

Участница музыкального конкурса Евровидение-2018 от Великобритании пожаловалась на травмы, полученные во время выступления. Когда SuRie (Сюзанна Мари Корк) пела, на сцену выбежал один из зрителей и выхватил у нее микрофон. Об этом сообщает NME.

Певица заявила, что в последствии обнаружила у себя несколько синяков. Инцидент произошел в финале конкурса, когда SuRie исполняла песню Storm ("Шторм") под девятым номером.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео падения израильской певицы, победившей на Евровидении-2018.

Фото: Instagram / eurovision