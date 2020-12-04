Женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с семиклассником. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил глава отдела управления образования администрации города Алексей Соболев. Он уточнил, что женщина решила покинуть занимаемую должность в школе под номером 49. Это произошло по собственному желанию сотрудницы из-за инцидента с учащимся седьмого класса.

Некоторые дети пришли на час раньше положенного, потому что сейчас работает ступенчатое расписание, то есть ученики приходят каждый к своему времени. Семиклассник попросил ключи от кабинета, техсотрудник, естественно, их не дала. Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться Алексей Соболев, чиновник

Спикер не смог объяснить, почему уборщица не дождалась момента, пока со школьником переговорит педагог. Она решила вступить в конфликт с ребенком на перемене Заявление на увольнение сотрудницы уже подписано директором школы. Глава учреждения Вера Абросимова заявила, что уборщица находилась на хорошем счету и трудилась в школе с 2011 года. В алкогольном опьянении ее ни разу не замечали.

Как рассказала директор, уволившаяся сотрудница работала за троих. Очень сложный сейчас график у техперсонала в связи с пандемией, нагрузка увеличилась, видимо, сказалась усталость на сотруднице. Тем не менее, этот факт не оправдывает действий уборщицы Алексей Соболев, чиновник

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Фото и видео: Вконтакте/shitmir