Ubisoft выпустила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage

Выход игры состоится во втором квартале 2023 года.

Компания Ubisoft выпустила первый трейлер новой части серии игр Assassin"s Creed.

Продолжение серии выйдет под названием Assassin"s Creed Mirage. Действия игры разворачиваются в средневековом Багдаде. На опубликованных кадрах показано посвящение мастер-ассасин Басима ибн-Исхака в братство ассасинов. Он будет главным героем сюжета.

Выход Assassin"s Creed Mirage намечен на второй квартал 2023 года.

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Видео: YouTube / Ubisoft