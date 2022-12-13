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Убирать петербургские улицы вышли более 800 единиц техники
Сегодня, 12:59
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Убирать петербургские улицы вышли более 800 единиц техники

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В Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов.  

Сегодня утром, 14 января, на борьбу с остатками снега вышли 838 единиц техники. Также очищать город от слякоти будут 878 дворников. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

Напомним, в субботу ожидается дождливая и теплая погода. Температура воздуха составит +4 градуса. Серая погода ожидается и в воскресенье. В городе выпадут осадки. Похолодания пока ждать не стоит. 

В Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов.  До 1 июля все подрядные организации заменят на государственные районные жилищные агентства.

Ранее на Piter.tv:  в Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга.

Фото: Piter.tv

 

Теги: борьба со снегом, погода в петербурге, сугробы, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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