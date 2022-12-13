Убирать петербургские улицы вышли более 800 единиц техники

В Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов.

Сегодня утром, 14 января, на борьбу с остатками снега вышли 838 единиц техники. Также очищать город от слякоти будут 878 дворников. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.

Напомним, в субботу ожидается дождливая и теплая погода. Температура воздуха составит +4 градуса. Серая погода ожидается и в воскресенье. В городе выпадут осадки. Похолодания пока ждать не стоит.

В Петербурге начался второй этап перехода на новую систему уборки дворов. До 1 июля все подрядные организации заменят на государственные районные жилищные агентства.

Ранее на Piter.tv: в Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга.

Фото: Piter.tv