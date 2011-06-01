Убийца Старовойтовой отозвал ходатайство о УДО

Акишин попросил прощения за форс-мажор.

Суд в Петербурге принял на рассмотрение обращение Виталия Акишина, который проходит одним из фигурантов по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой. Заключенный отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.



Акишин попросил прощения за форс-мажор. Причина, по которой он передумал требовать УДО, не указана в документе.



Напомним, в приговор Виталию Акишину был вынесен в 2005 году. Он получил 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на жизнь Старовойтовой и её помощника. Фигурант уже отбыл две трети своего наказания, после чего оставшийся срок заменили на принудительные работы. У него отсутствуют взыскания и замечания от работодателя и администрации исправительного учреждения, характеризуется он положительно. Кроме того, Акишин активно участвует в благотворительности и общественной жизни учреждения, принимает участие в мероприятиях своего места трудоустройства.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело в отношении мундепа МО "Новоизмайловское" о дискредитации ВС РФ.

Фото: Piter.TV