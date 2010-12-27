У сторожа из ПГУПС, который является знакомым задержанного Бовта, также нашли арсенал оружия

Также, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что этот мужчина – сын оперативника Комитета государственной безопасности СССР.

Среди знакомых "полковника ГРУ" Бовта нашлось несколько подозрительных лиц, к которым нагрянули с обыском. Так у знакомого многодетного отца из Гатчины, который работает сторожем в ПГУПС, также нашли арсенал оружия. Об этом сообщил 47news.

Мужчина по имени Вячеслав живёт в переулке Бойцова, куда и нагрянули оперативники. Там они нашли ствольную коробку с затвором к винтовке Мосина, 4 ствола к пистолетам; пистолет "Парабеллум", барабан к револьверу "Наган", затвор с затворной рамой от автомата Калашникова.

Также, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что этот самый Вячеслав – сын оперативника Комитета государственной безопасности СССР.

Многодетный отец из Гатчины попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным).

Фото: Piter.TV