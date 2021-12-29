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У переболевших коронавирусом отмечается общее снижение иммунитета
Сегодня, 13:36
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У переболевших коронавирусом отмечается общее снижение иммунитета

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В исследовании участвовали 69 человек, переболевших COVID-19.

Группа ученых провела исследование и выяснила, как коронавируса влияет на иммунную систему. Оказалось, у переболевших наблюдается общее снижение иммунитета. Статья была опубликована в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 69 человек, которые переболели коронавируосм. Все они были разного возраста – от 20 до 80 лет. Оказалось, что в течение 12 недель после заражения могут наблюдаться значительные нарушения в работе иммунитета.

 При этом не имели значения ни пол, ни возраст пациента, так как иммунитет снижался у всех переболевших. Самыми распространенными симптомами являются слабость и усталость.

Ранее мы сообщали, что в Германии создали нейросеть, которая предсказывает вероятность смерти от коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: пандемия коронавируса, снижение иммунитета при коронавирусе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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