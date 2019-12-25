Научные достижения 2021 года получили собственные звуки

Композиторы вдохновились коллайдером, карбоновыми полигонами и тороидальной камерой с магнитными катушками.

Министерство науки и высшего образования России совместно с аудиопродакшн-студией Monoleak представили музыкальный альбом "Звуки науки", вдохновленный научными достижениями 2021 года.

Этот год был объявлен в России Годом науки и технологий. Ученые создали и запустили в разработку тысячи научных проектов в абсолютно разных сферах. Некоторые из них рассказывают, что и где происходило во Вселенной миллионы и миллиарды лет назад, делают шаг навстречу бесконечной энергии, помогают защитить планету от вредных испарений или человека от вирусов.

Каждый из этих объектов можно назвать настоящим произведением искусства. От замысла и принципа работы, до точности каждого действия, хореографии в движении частиц и рисунка звуковой волны. Отметили создатели музыкального альбома

В альбом "Звуки науки" вошли девять композиций о главных научных достижениях года. В своих произведениях композиторы передали ощущения, чувства и эмоции, которые могут вызвать нейтринный телескоп, тороидальная камера с магнитными катушками, синхротрон и даже вакцина КовиВак. Например, в основу одной из мелодий лег принцип работы коллайдера NICA. Музыка здесь строится на концепции мультипространственного вращения, где каждая музыкальная партия начинает ускоряться со своей собственной скоростью, сталкиваясь с другими инструментами и рождая новые ритмические структуры, созданные будто сами собой.

Альбом доступен на всех музыкальных площадках, а также на сайте http://soundsofscience.ru/, где можно не только послушать композиции, но и подробнее узнать о самих достижениях.

Ранее мы писали, что крупнейшие российские киносети отказались от проката "Елок-8".

Фото: soundsofscience.ru