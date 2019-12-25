У кафе на Васильевском острове южанин избил оппонента до бессознательного состояния

Драка началась в четвертом часу утра.

В четвертом часу утра у кафе на Среднем проспекте Васильевского острова подрались двое мужчин. Как рассказали в пресс-службе УВО, дерущихся оппонентов увидели работники заведения и вызвали подмогу.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали уроженца одной из среднеазиатских республик, который добивал лежащего на земле обидчика ногами. Пострадавший мужчина на момент приезда правоохранителей уже потерял сознание, его госпитализировали в больницу. Злоумышленника же передали полиции.

Ранее мы писали, что жителя Мурино жестоко избили во время конфликта в подъезде.

Фото: Piter.TV