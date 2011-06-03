У горилл с заболеваниями сердца изменяется микробиом кишечника

Болезни сердца являются основной причиной смерти горилл в зоопарках, но их причины остаются неизвестными. Исследователи из Университета Миннесоты в сотрудничестве с национальными и международными партнёрами изучили триллионы микробов, обитающих в желудочно-кишечном тракте горилл, чтобы определить, существует ли связь между микробиомом кишечника и болезнями сердца. Их результаты могут повлиять на то, как мы будем решать проблемы сердечно-сосудистой системы у людей.

Недавно опубликованная в издании "Биоплёнки и микробиомы" статья исследователей посвящена крупнейшему на сегодняшний день исследованию состава и функций микробиома кишечника у горилл с заболеваниями сердца. Микробиом кишечника имеет решающее значение для метаболического, иммунного, неврологического и общего состояния здоровья. Они изучали горилл с заболеваниями сердца и без них в нескольких зоопарках США, горилл с неизвестным статусом заболевания в нескольких европейских зоопарках и диких горилл из Центральноафриканской Республики, у которых не было проявлений заболевания.

Ученые определили, что у горилл, содержащихся в зоопарках США и Европы, микробиом сильно отличается от микробиома горилл, живущих в дикой природе в Центральной Африке, что, вероятно, связано с существенно отличающимися условиями и рационом. Также у горилл с заболеваниями сердца микробиом кишечника был менее разнообразным по сравнению со здоровыми гориллами. Микробиом кишечника горилл с заболеваниями сердца, по-видимому, обладает меньшей способностью вырабатывать потенциально полезные соединения и, по-видимому, содержит некоторые бактерии, связанные с плохим состоянием кишечника. У горилл, находящихся в зоопарках, микробиом кишечника был более разнообразным, чем у диких горилл, Предположительно это свзано с тем, что горилл в неволе кормят более разнообразной пищей, которая увеличивает разнообразие микробиома. Тем не менее, у горилл в неволе с заболеваниями сердца микробиом был менее разнообразным, а способность усваивать пищу — ниже.

Поскольку гориллы являются одними из наших ближайших ныне живущих родственников после шимпанзе, результаты показывают, что образ жизни и рацион питания были основными факторами, влияющими на микробиом кишечника в ходе эволюции человека, потенциально влияя на современные заболевания, такие как болезни сердца и другие так называемые болезни цивилизации. Андрес Гомес, доцент кафедры зоологии

Исследователи надеются расширить исследование, включив в него другие места, и выявить более специфические маркеры нарушения здоровья кишечника. Они планируют продолжить изучение факторов, влияющих на микробиом горилл в зоопарке, таких как питание, окружающая среда и индивидуальные особенности.

Тот факт, что изменения микробиома кишечника могут возникать при заболеваниях, не связанных с кишечником, таких как сердечно-сосудистые заболевания, подтверждает идею о том, что поддержание здоровья кишечника имеет решающее значение для поддержания нашего общего здоровья. Эта связь между здоровьем кишечника и психическими, неврологическими, репродуктивными и иммунными заболеваниями также была доказана. Андрес Гомес, доцент кафедры зоологии

Университет Миннесоты сотрудничал с проектом "Сердце большой обезьяны", Детройтским зоологическим обществом, Университетом Небраски, Массачусетским университетом в Амхерсте, Чешской академией наук и Чешским университетом естественных наук в Праге в рамках этого исследования.

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Фото: University of Minnesota