У фильма "Соник в кино" появится продолжение

Компании Paramount Pictures и Sega уже приступили к работе над сикелом.

Компании Paramount Pictures и Sega приступили к работе над продолжением фильма "Соник в кино". Об этом сообщают журналисты издания Variety.

Съемочная группа останется почти без изменений. На своих местах останутся сценаристы Пэт Кейси и Джош Миллер, режиссерское кресло займет постановщик первой части Джефф Фаулер. Сведений об актерах и примерной дате выхода фильма пока нет.

Первый фильм вышел в прокат в феврале 2020 года и собрал чуть больше 300 млн долларов. По словам экспертов, это достаточно не плохо, учитывая, что "Соник" основан на старой видеоигре.

История рассказывает об отвязном ярко-синем еже Сонике. Вместе с новообретенным лучшим другом-человеком по имени Том он пытается противостоять злодейскому доктору Роботнику. Злодей хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

В фильме снялись Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри, Тика Самптер и другие.

Ранее мы писали, что режиссер "Логана" раскрыл детали со съемок фильма.

Видео: YouTube / iVideos