У экс-министра "Открытого правительства" Абызова не подтвердили COVID-19

У бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова не подтвердилось наличие коронавируса. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.
По ее словам, в результате проведенных тестов, наличие COVID-19 у Абызова не выявлено. Также она сообщила, что температура и другие показатели подсудимого тоже в норме. По мнению самого Абызова, он чувствовал себя неудовлетворительно и просил не допускать его к процессу.
У изолятора есть обязанность доставить его в судебное заседание <…> По объективным показателям физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании.
Ольга Дружинина, члена московской Общественной наблюдательной комиссии
Напомним, Абызов и его соучастники обвиняются в похищении четырех миллиардов рублей. Следствие считает, что похищенные деньги они разместили на рублевых оффшорах в Кипре. Также Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей в пользу государства.
Ранее в УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках.
Фото: Telegram/LifeShot
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все