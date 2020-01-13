У экс-министра "Открытого правительства" Абызова не подтвердили COVID-19

Он жаловался на плохое самочувствие и просил не допускать его к судебному процессу.

У бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова не подтвердилось наличие коронавируса. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.

По ее словам, в результате проведенных тестов, наличие COVID-19 у Абызова не выявлено. Также она сообщила, что температура и другие показатели подсудимого тоже в норме. По мнению самого Абызова, он чувствовал себя неудовлетворительно и просил не допускать его к процессу.

У изолятора есть обязанность доставить его в судебное заседание <…> По объективным показателям физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании. Ольга Дружинина, члена московской Общественной наблюдательной комиссии

Напомним, Абызов и его соучастники обвиняются в похищении четырех миллиардов рублей. Следствие считает, что похищенные деньги они разместили на рублевых оффшорах в Кипре. Также Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей в пользу государства.

Ранее в УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках.

Фото: Telegram/LifeShot