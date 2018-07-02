У берегов Греции нашли остатки пяти затонувших античных судов

Находки датируются периодом с III века до н.э. до периода раннего христианства.

У побережья греческого острова Левита нашли остатки пяти затонувших античных судов. Находки датируются периодом с III века до н.э. до периода раннего христианства. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.

Во время исследования археологам удалось установить, что суда перевозили амфоры. Одно из них следовало из додеканесских островов Коса и Родоса, греческой колонии Книд в Малой Азии, из Финикии и финикийской колонии Карфагена. Кроме остатков парусников и амфор, на глубине 45 м специалисты нашли большой фрагмент гранитного якоря весом 400 кг. Вероятно, он был изготовлен в VI веке до н.э.

Исследования у побережья острова Левита, который находится на востоке Эгейского моря, начались в июне этого года и продлятся еще три года. Кроме пяти затонувших судов, специалисты также обнаружили остатки четырех других кораблекрушений. Это были торговые суда, II и I веков до н.э., и II века н.э., следовавшие из острова Кос и города Книда. Их еще предстоит исследовать.

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Фото: culture.gr