Еще 48 беженцев удалось вытащить из воды живыми.

При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала RaiNews24. По данным источника, беженцы направлялись в Европу через Средиземное море. Однако они потерпели бедствие около итальянской территории. Лодка с людьми перевернулась в пяти морских милях от берега.

В районе трагедии находились моряки, которые незамедлительно начали операцию по спасению мигрантов. Из воды удалось извлечь 48 человек. Они были доставлены на остров Лампедуза. Туда же доставили тела пяти погибших.

Напомним, что в регионе участились случаи прибытия лодок к мигрантами. Ко вторнику 29 июня местные власти зарегистрировали четыре таких случая. На итальянскую землю прибыли 136 беженца из Африки.

Меркель заявила о необходимости сохранения соглашения с Турцией по беженцам.

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