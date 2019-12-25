Меркель заявила о необходимости сохранения соглашения с Турцией по беженцам

В Германии рассказали о теме, которая будет обсуждаться на грядущем саммите Евросоюза.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения соглашения с Турцией по вопросу беженцев. Такое заявление чиновница сделала перед журналистами во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мы пока работаем над решениями предстоящего саммита ЕС. Я думаю, что это соглашение между ЕС и Турцией имеет важное значение, оно должно дальше развиваться. Я в этом убеждена. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

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Фото: BILD