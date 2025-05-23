У Киркорова возникли возникли осложнения после ожога, полученного на концерте в Петербурге

Восстановление кожи после ожога усложняется наличием сахарного диабета у Киркорова, что привело к возникновению воспалительных процессов.

Российский певец Филипп Киркоров находится в московской частной клинике, в отделении экстренной хирургии, сообщает Mash со ссылкой на собственные источники. Официальные представители артиста подтвердили факт нахождения Киркорова под медицинским наблюдением, однако воздержались от комментариев относительно конкретной палаты, в которой он размещён.

Причиной обращения за медицинской помощью послужили последствия термической травмы, полученной во время выступления 25 апреля в БКЗ "Октябрьский". Его менеджер подтвердил РИА Новости, что причина лечения связана с осложнениями после полученных там ожогов.

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал случай, пояснив, что восстановление кожи после ожога усложняется наличием сахарного диабета у Киркорова, что привело к возникновению воспалительных процессов.

Mash подчеркивает, что слухи о разрывах имплантатов оказались ложными. Лечение занимает длительное время, музыкант находится в больнице уже две недели.

Видео: Telegram / Mash