  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У Гостиного двора заметили скопление полицейских автозаков
Сегодня, 17:56
107
nadezhda_sib

У Гостиного двора заметили скопление полицейских автозаков

0 0

О пикетах и задержаниях пока не сообщалось.

В Петербурге у Гостиного двора заметили полицейские автозаки. Правоохранители начали собираться в центре города вечером 18-го января.

Вдоль Невского проспекта стоит как минимум три машины. Участок оградили забором. 

Накануне в Северной столице задержали несколько активистов за проведение одиночных пикетов. Они выступали в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии. Сразу же после прилета его задержали и доставили в отдел полиции.

Химкинский городской суд постановил заключить политика под стражу на 30 дней. Судебное заседание проводилось в отделе полиции. 

Фото: Telegram / Борис Вишневский 

Теги: алексей навальный, гостиный двор, пикет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии