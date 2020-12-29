У Гостиного двора заметили скопление полицейских автозаков

О пикетах и задержаниях пока не сообщалось.

В Петербурге у Гостиного двора заметили полицейские автозаки. Правоохранители начали собираться в центре города вечером 18-го января.

Вдоль Невского проспекта стоит как минимум три машины. Участок оградили забором.

Накануне в Северной столице задержали несколько активистов за проведение одиночных пикетов. Они выступали в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии. Сразу же после прилета его задержали и доставили в отдел полиции.

Химкинский городской суд постановил заключить политика под стражу на 30 дней. Судебное заседание проводилось в отделе полиции.

Фото: Telegram / Борис Вишневский