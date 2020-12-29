Суд изберет Навальному меру пресечения в отделе полиции в Химках

В зале ведётся видеосъёмка, на процессе присутствуют "какие-то люди".

Суд изберет российскому оппозиционному политику Алексею Навальному меру пресечения во 2-м отделе управления МВД по Химкам, куда его доставили 17 января. Об этом рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев на своей странице в Twitter.

По его словам, вопрос о мере пресечения будет рассматривать судья Химкинского городского суда.

Сам Навальный в ходе заседания заявил, что не понимает, что происходит, так как за минуту до начала слушания его вели на встречу с адвокатами.

Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Алексей Навальный, политика

Он отметил, что в зале ведётся видеосъёмка, на процессе присутствуют "какие-то люди".

Ранее глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального.

Видео: Instagram/navalny