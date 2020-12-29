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У Гостиного двора в Петербурге задержали нескольких активистов
Сегодня, 9:32
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У Гостиного двора в Петербурге задержали нескольких активистов

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Активистов задерживали за нарушение антикоронавирусных ограничительных мер.

В воскресенье, 17 января, у Гостиного двора в Петербурге прошли пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам очевидцев, не обошлось без задержаний. По словам читательницы Piter.TV, в центре города собрались сотрудники Росгвардии и МВД. Они напоминали горожанам о том, что из-за ограничительных мер проводить массовые мероприятия запрещено.

Активистов начали арестовывать около 8 часов вечера. В автозак "сопровождали" тех, кто выходил с одиночным пикетом. Общее число задержанных пока не известно.

Ранее в отделах полиции оказались сотрудники медиа и активисты. Так, например, утром 17-го января задержали фотокорреспондента Давида Френкеля. Позже его отпустили без составления протокола, однако на свой рейс в Москву журналист опоздал. 

Напомним, самолет с Алексеем Навальным из Германии приземлился вечером 17-го января в аэропорту Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали. 

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: гостиный двор, задержания, навальный, одиночный пикет, протест в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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