У "Голодных игр" появится приквел

Автор книжной трилогии планирует выпуск новой книги в мае 2020 года.

Автор книжной трилогии "Голодные игры" Сьюзан Коллинз планирует выпуск приквела. Новая книга появится в мае 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действия приквела будут происходить за 64 года до событий оригинальной трилогии. Все происходящее будет приурочено к началу Десятых Игр.

Компания Lionsgate, которая создала киноверсию романа, уже ведет переговоры с Сьюзан Коллинз по поводу съемок нового фильма. Его хотят снять по мотивам новой книги.

Первая книга из серии "Голодные игры" вышла в 2008 году. Действие разворачивается в постапокалиптическом государстве Панеме. Жители страдают от диктатуры местных властей. Выбранные жребием дети вынуждены сражаться друг с другом в развлекательном шоу на выживание.

Экранизация романа появилась в 2012 году. Позже было выпущено еще три фильма. Главные роли в них исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

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Видео: YouTube / Lionsgate Movies