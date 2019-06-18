Лучшие фильмы и сериалы этого года по традиции выбрали с помощью зрительского голосования.

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019. Лучшие фильмы и сериалы этого года по традиции выбрали с помощью зрительского голосования. Ведущим торжественной церемонии стал актер из "Шазама!" Закари Ливай.

Больше всего номинаций получил фильм "Мстители: Финал", он и забрал главную награду. Исполнитель роли Таноса Джош Бролин был назван лучшим экранным злодеем, а Железного Человека Роберта Дауни младшего признали героем.

Награду за лучшую роль в кино получила Леди Гага за фильм "Звезда родилась". Элизабет Мосс стала победителем в номинации "Лучшая роль в сериале". Актриса получила награду за роль в "Рассказе служанки". Дуэйну Джонсону досталась специальная премия "Признание поколения".

Ранее мы писали, что российский мультфильм выиграл премию Disney и 5000 евро.

Видео: YouTube / MTV