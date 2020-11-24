УЕФА открыл три дела против Англии за поведение болельщиков на матче с Данией

Профильный комитет Евро-2020 рассмотрит нарушения, которые были на стадионе во время полуфинального матча.

УЕФА открыл три административных дела против Англии за поведение болельщиков на матче с Данией.Речь идет о полуфинальной игре на лондонском стадионе "Уэмбли", которая прошла вечером 7 июля. По результатам встречи команда из Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1.

Дисциплинарный комитет организаторов Евро-2020 рассмотрит поведение фанатов английской сборной на стадионе. В частности, были зафиксированы случаи применения лазерной указки, призыв к беспорядкам на арене во время исполнения национальных гимнов команд, а также использование пиротехнических изделий.

Напомним, что в финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Мероприятие запланировано на 22 часа вечера 11 июля по московскому времени на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Петер Шмейхель назвал ошибкой назначение пенальти в матче Англия — Дания.

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