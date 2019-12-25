Хакеры разослали 2,5 млн подписчикам премьер-министра Индии письмо с просьбой перечислить деньги в Национальный фонд помощи.

Twitter сообщил о взломе аккаунта премьер-министра Индии Нарендры Моди. Информацию об этом подтвердили местные журналисты с телеканала NDTV. В СМИ отметили, что руководство сервиса приняло необходимые меры для защиты взломанной учетной записи narendramodi_in. Сейчас инцидент расследуется.

Журналисты рассказали, что хакеры разослали всем подписчикам премьер-министра Индии сообщение с просьбой сделать пожертвованием криптовалютой в Национальный фонд помощи.

Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты сообщение Twitter

Напомним, что на аккаунт narendramodi_in подписаны более 2,5 млн человек. Учетная запись является официально подтвержденной. В ней Моди размещает собственные выступления. Последняя запись в аккаунте была опубликована 31 августа.

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