Туристы из России и Великобритании устроили массовую драку в отеле Турции

Туристы из России и Великобритании устроили массовую драку в турецком отеле. Об этом пишет таблоид The Sun.
Инцидент произошел в провинции Анталья. На обнародованных в интернете кадрах можно увидеть, как в холле несколько мужчин начали выяснять отношения друг с другом. Затем словесный конфликт перерос в драку, в которой приняли участие не менее 15 человек.
Потасовка длилась несколько минут, дерущихся разняли девушки. Свидетели конфликта, среди которых были сотрудники и постояльцы отеля, не стали вмешиваться в ситуацию.
По данным СМИ, в результате драки некоторые участники получили травмы различной степени тяжести. Так, у одного британца оказалась сломана рука, а у российского туриста – нос. По предварительным данным, причиной конфликта могла стать девушка, которой один из мужчин оказывал знаки внимания.
Ранее известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве.
Видео: thesun.co.uk
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