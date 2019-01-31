Туристы из России и Великобритании устроили массовую драку в отеле Турции

Россиянину сломали нос, а британцу – руку.

Туристы из России и Великобритании устроили массовую драку в турецком отеле. Об этом пишет таблоид The Sun.

Инцидент произошел в провинции Анталья. На обнародованных в интернете кадрах можно увидеть, как в холле несколько мужчин начали выяснять отношения друг с другом. Затем словесный конфликт перерос в драку, в которой приняли участие не менее 15 человек.

Потасовка длилась несколько минут, дерущихся разняли девушки. Свидетели конфликта, среди которых были сотрудники и постояльцы отеля, не стали вмешиваться в ситуацию.

По данным СМИ, в результате драки некоторые участники получили травмы различной степени тяжести. Так, у одного британца оказалась сломана рука, а у российского туриста – нос. По предварительным данным, причиной конфликта могла стать девушка, которой один из мужчин оказывал знаки внимания.

Ранее известный блогер сбила ребенка на пешеходном переходе в Москве.

Видео: thesun.co.uk