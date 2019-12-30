Туристам в Турции придется в очереди ждать заселения в отель

С начала 2020 года в стране ужесточили контроль за соблюдением закона о защите персональных данных.

Отдыхающим в Турции туристам придется стоять в огромных очередях, чтобы заселиться в отель. Это связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о защите персональных данных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Закон начал действовать в апреле 2016 года. Он запрещает сотрудникам отелей делать копии документов, включая номера банковских карт и мобильных телефонов. Кроме того, запрещается собирать биометрические данные гостей.

Если раньше отельеры могли игнорировать существование закона, то с 2020 года его нарушение будет наказываться большими штрафами. Профессиональные туристические объединения отельеров и туроператоров Турции выступили против нововведения. Они спрогнозировали большие очереди при заселении, которые приведут к недовольству гостей.

Ранее мы писали, что в Амстердаме ввели новый налог для туристов.