Он составит три евро за ночь.

С 1 января 2020 года в Амстердаме ввели новый налог для туристов. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что теперь туристам придется отдавать дополнительно три евро за ночь. Эта сумма будет начисляться к действующему туристическому налогу — 7 % от стоимости номера. Туристы, которые забронируют номер через Airbnb, должны будут заплатить 10 % за ночь.

В Амстердаме проживает 1,1 млн человек. При этом столицу Нидерландов ежегодно посещают 17 млн гостей. Власти города заявили о намерении контролировать туристический поток.

В ноябре заместитель мэра Амстердама по вопросам туризма Виктор Эверхардт заявил, что город хочет избавиться от названия "квартал красных фонарей". По мнению Эверхардта, оно ассоциируется с интим-услугами.

Ранее мы писали, что в Турции ввели налог на проживание в отелях.