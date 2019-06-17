Турист решил нажиться на сломанных ребрах, прыгнув с балкона в отеле на Майорке

Обман раскрылся благодаря видеозаписи.

Турист из Великобритании решил обмануть страховщиков и получить компенсацию, спрыгнув с балкона одного из отелей на Майорке. Мужчина соврал, что поскользнулся возле бассейна и потребовал от руководства заведения оплатить его больничный счет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обман раскрылся благодаря видеозаписи, на которой видно, как турист прыгает с балкона, падает вначале на пальму, а затем на землю. В результате падения со второго этажа молодой человек попал в госпиталь со сломанными ребрами и ключицей. Он потребовал, чтобы отель оплатил его больничный счет в размере 33 тысяч евро (2,4 млн рублей).

Тем не менее, страховщикам удалось установить истинную причину травмирования туриста. Обратились ли менеджеры отеля в полицию после инцидента, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна.

Видео: dailymail.co.uk