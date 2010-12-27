В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна

По фактам происшествий в двух районах города назначены проверки.

За минувшие сутки в правоохранительные органы поступили сообщения о подростках, сорвавшихся с большой высоты в Красногвардейском и Невском районах города. Об инцидентах сообщил портал 78.ru.

В районе 15:00 часов их окна квартиры на Якорной улице упала 11-классница. Выпускница осталась в живых: в тяжело состоянии ее доставили в больницу.

О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса. Он погиб от полученных травм.

Фото: Piter.TV