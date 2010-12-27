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В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
Сегодня, 10:42
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arteliseev

В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна

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По фактам происшествий в двух районах города назначены проверки.

За минувшие сутки в правоохранительные органы поступили сообщения о подростках, сорвавшихся с большой высоты в Красногвардейском и Невском районах города. Об инцидентах сообщил портал 78.ru.

В районе 15:00 часов их окна квартиры на Якорной улице упала 11-классница. Выпускница осталась в живых: в тяжело состоянии ее доставили в больницу.

О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса. Он погиб от полученных травм. 

Фото: Piter.TV

Теги: мвд, смерть, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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