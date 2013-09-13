Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы на севере Ирака

В Анкаре также сообщили об одном раненом ребенке.

Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы Башика на севере Ирака. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители минобороны страны.

Одна из трех ракет упала на территорию базы, другие две - недалеко от деревни. Наш боевой товарищ погиб в результате атаки, проживающий в деревне ребенок получил ранения. пост Минобороны Турции в соцсети

Напомним, что Вооруженные силы Анкары периодически атакуют Рабочую партию Курдистана и проводят точечные операции на севере Ирака. В данном регионе у организации находятся укрытия, командные пункты, хранится оружие и установлены лагеря. Санкцию на обстрелы Турция получает от местного парламента, который продлевает соответствующий мандат военным на протяжении восьми лет. Документ выдается на год. В Анкаре РПК считают террористическим движением и угрозой для национальной безопасности.

США возобновят стратегический диалог с Ираком.

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