Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

Это подтвердили в Минобороны Турции

Об этом сообщили в информационном агентстве SANA. Самолёт был сбит во время антитеррористической операции в Идлибе. В Минобороны Турции уже подтвердили данную информацию.

Оказалось, что турецкие ВВС уничтожили самолет L-39 сирийской армии.

Ранее армия Турции уничтожила два бомбардировщика Су-24. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали.

В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии в Идлибе.

Ранее Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране.

Видео: YouTube / Arma Civitatis, Gung Ho Vids